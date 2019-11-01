Глава Республики Радий Хабиров написал в соцсетях, что это еще один «шаг в решении проблемы пассажирских перевозок».
На дороги Башкортостана выйдут 47 новых автобусов
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vk.com/radiyhabirov
Сегодня «Башавтотранс» получил сорок семь больших автобусов, сорок четыре из которых выйдут на дороги Уфы. Они будут ездить по 51, 69, 74 и 110 маршрутам. Остальные подарят Нефтекамску.
До конца года компания получит еще скоро девять автобусов, а на следующий год － шестьдесят два.
По словам Радия Хабиров, «Башавтотранс» будет задавать «высокие стандарты качества». «Будем продолжать делать всё, чтобы вы работали в комфортных условиях, оказывая качественные услуги нашим жителям», － сказал руководитель региона.
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