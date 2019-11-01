На дороги Башкортостана выйдут 47 новых автобусов

Сегодня «Башавтотранс» получил сорок семь больших автобусов, сорок четыре из которых выйдут на дороги Уфы. Они будут ездить по 51, 69, 74 и 110 маршрутам. Остальные подарят Нефтекамску.

До конца года компания получит еще скоро девять автобусов, а на следующий год － шестьдесят два.

По словам Радия Хабиров, «Башавтотранс» будет задавать «высокие стандарты качества». «Будем продолжать делать всё, чтобы вы работали в комфортных условиях, оказывая качественные услуги нашим жителям», － сказал руководитель региона.

