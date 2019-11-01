Эксперты назвали вакансии, на которые в Башкортостане претендуют больше всего людей

Аналитики выяснили, что все больше людей в Башкортостане хотят работать в сфере госслужбы. В среднем на одно рабочее место претендуют семнадцать человек. После идут добыча сырья (14), бухгалтерия и финансы (7), высший менеджмент (7).

Низкая конкуренция наблюдается в сферах страхования, инсталляции и сервиса, автомобильного бизнеса, продаж, туризма. На вакансию «откликаются» от одного до трех человек.

Эксперты советуют правильно составлять резюме, чтобы выделяться на фоне других. В коротком описании человек должен рассказать о своих навыках, опыте работы, а также правильно выбрать фотографию.