Каждый день на HeadHunter появляются новые вакансии и резюме. По данным экспертов, в любой компании рабочее место может освободиться неожиданно для всех.
Эксперты назвали вакансии, на которые в Башкортостане претендуют больше всего людей
Аналитики выяснили, что все больше людей в Башкортостане хотят работать в сфере госслужбы. В среднем на одно рабочее место претендуют семнадцать человек. После идут добыча сырья (14), бухгалтерия и финансы (7), высший менеджмент (7).
Низкая конкуренция наблюдается в сферах страхования, инсталляции и сервиса, автомобильного бизнеса, продаж, туризма. На вакансию «откликаются» от одного до трех человек.
Эксперты советуют правильно составлять резюме, чтобы выделяться на фоне других. В коротком описании человек должен рассказать о своих навыках, опыте работы, а также правильно выбрать фотографию.
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