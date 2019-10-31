Радий Хабиров вошел в «Национальный рейтинг губернаторов»

В «Национальном рейтинге губернаторов» руководитель республики находится на четырнадцатом месте. Также в топ-25 вошли мэр Москвы Сергей Собянин (6), губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов (10), глава Чечни Рамазан Кадыров (11) и другие.

За два месяца в республике произошло многое. Например, с 1 сентября во всех автобусах «Башавтотранса» ввели «счастливый час». Теперь по карте «Алга» можно ездить по Уфе с пересадками по одному билету в течение часа. Предприятие также получило двенадцать новых автобусов. Они вышли на самые загруженные маршруты города – 51, 69, 74 и 110.

В Демском районе Уфы открылась полилингвальная школа «Смарт», которая отвечает самым современным требованиям － компьютерные классы, кабинеты для изучения иностранных языков, библиотека с читальным залом и медиатекой, телестудия, издательский центр, дизайнерская студия. «Большое, радостное событие для всех нас, что мы ввели эту школу вовремя. Очень старались», － сказал на открытии Радий Хабиров.

Кроме того, во время рабочей поездки Глава Республики посетил Орджоникидзевский, Советский и Октябрьский районы Уфы, а также Стерлибашевский, Федоровский и Уфимский районы.