В некоторых районах Башкортостана построят новые бассейны

Строительство планируют завершить к 2024 году. Для экономии времени будут использовать проекты, которые включают в себя не только бассейны, но и спортивные залы. Они появятся в Бакалинском, Архангельском, Караидельском и других районах.

Во время рабочих поездок по районам руководитель Башкортостана часто слышит, что некоторые люди не умеют плавать. Им негде учиться. «Странно, что в 21 веке мы не можем обеспечить людей этим нехитрым благом цивилизации. Будем исправлять ситуацию», － написал в соцсетях Радий Хабиров.

Также во всех городах и районах республики построят волонтерские центры. Они будут вовлекать молодежь в волонтерскую деятельность, научно-техническое творчество, а также развивать международные и межрегиональные отношения.