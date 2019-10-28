Водителей из Башкортостана призывают сменить летние шины на зимние

Сменить летние шины на зимние нужно тогда, когда несколько дней подряд столбики термометров показывают 5-7 градусов. Об этом сообщила Администрация Уфы.

Водители не должны превышать скорость, резко останавливаться. Также надо знать, что особенно опасны первые минуты, когда пошел дождь или мокрый снег, потому что вода вместе с пылью и грязью повышает скольжение. После ночных заморозков утром на асфальте образуется тонкий слой леда. За городом будет плохая видимость.

Пешеходам тоже надо быть осторожными － смотреть под ноги, не торопиться, стараться избегать линий электропередач, щитов, деревьев и хрупких конструкций.

Напомним, синоптики «Башгидрометцентра» сообщили прогноз погоды на вторник и среду. В республике пойдет дождь со снегом.