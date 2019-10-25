В команде пять человек: двое из Уфы, один из Москвы, а остальные из Санкт-Петербурга. Экстремалы натянули трос между трубами завода «Красный треугольник».
Канатоходцы из Уфы на большой высоте прошлись по самому длинному тросу в России
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vk.com/souzslackline
Канатоходцы прошлись по тросу на прошлой неделе. Об этом они рассказали в соцсетях только через несколько дней. «Никто, на удивление, не возражал представлению», － написали в своей группе во «ВКонтакте» экстремалы.
Они поднялись на высоту 50-60 метров. Длина троса － 225 метров. Этот проход считается самым протяженным в стране.
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