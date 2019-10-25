Канатоходцы из Уфы на большой высоте прошлись по самому длинному тросу в России

Канатоходцы прошлись по тросу на прошлой неделе. Об этом они рассказали в соцсетях только через несколько дней. «Никто, на удивление, не возражал представлению», － написали в своей группе во «ВКонтакте» экстремалы.

Они поднялись на высоту 50-60 метров. Длина троса － 225 метров. Этот проход считается самым протяженным в стране.