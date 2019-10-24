Синоптики «Башгидрометцентра» сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. В пятницу и субботу не будет сильных дождей.
В ближайшие дни в Башкортостане немного потеплеет
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Так, 25 октября в республике ветер будет дуть с запада и юго-запада. Ночью столбики термометров покажут плюс семь градусов. Днем потеплеет до плюс двенадцати. На следующий день никаких изменений.
Хорошая погода в конце недели － это повод посетить уникальные и красивые места для отдыха в Башкортостане. Автор сообщества Bashkiria and Ural Рина Гринберг, путешественник Андрей Кузьмин и амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев рассказали для «Уфа.Собака.ru», где найти интересные локации недалеко от Уфы.
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