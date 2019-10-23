В Башкортостане пройдет «Неделя экологической грамотности»

«Неделя экологической грамотности» пройдет в школах Башкортостана. С 5 по 8 ноября для учеников будут проводиться экоуроки. Им расскажут про твердые коммунальные отходы и раздельный сбор мусора. Они узнаю, что большую часть из того, что выбрасывается, можно переработать. Например, бумагу, металл, стекло, пластик и пищевые отходы.

Также школьники научатся разрабатывать идеи и планировать свой личный вклад в решение этой проблемы.

Минэкологии призывает экологов Башкортостана помочь учителям провести занятия. В работе предлагают использовать всероссийский портал «Экокласс» и сайт Всемирного фонда дикой природы.