В Башкортостане на новогодних каникулах не будут продавать алкоголь

Руководитель региона привел в пример безалкогольные сабантуи. Опыт показал, что эта мера работает. Также Радий Хабиров не собирается оставлять людей без алкоголя на все праздники. «Мы должны подумать, как правильно поступить. Внесите мне предложения», – сказал Глава Башкортостана.

Напомним, в республике приняли закон: теперь в Башкортостане нельзя купить алкогольные напитки в День знаний, День молодежи, а также во время сабантуев.

Помимо этого, в городах и районах сократилось время ежедневной продажи алкоголя: c 10:00 до 22:00.