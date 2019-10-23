В Уфе пройдет гала-концерт фестиваля «Ломая барьеры»

Гала-концерт седьмого фестиваля «Ломая барьеры» пройдет в субботу, 26 октября. С 12:30 будут проводиться мастер-классы «Загадки и скороговорки», «Морские узлы», «Азбука Брайля», квесты «Радуга ощущений», «Занимательная медицина», выставки Национального музея Башкортостана, Музея почты, Республиканского реабилитационного центра, профориентационное тестирование и многое другое. С программой можно ознакомиться здесь.

В 14:00 начнется сам концерт. В этом году году Уфу представят студия хореографии «Гранд» и танцор Дмитрий Попов.