Мероприятие состоится в Конгресс-холле «Торатау». На сцене выступят творческие коллективы с участием детей-инвалидов из Уфы, Москвы, Оренбурга, Тюмени и других городов.
В Уфе пройдет гала-концерт фестиваля «Ломая барьеры»
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vk.com/socialrb02
Гала-концерт седьмого фестиваля «Ломая барьеры» пройдет в субботу, 26 октября. С 12:30 будут проводиться мастер-классы «Загадки и скороговорки», «Морские узлы», «Азбука Брайля», квесты «Радуга ощущений», «Занимательная медицина», выставки Национального музея Башкортостана, Музея почты, Республиканского реабилитационного центра, профориентационное тестирование и многое другое. С программой можно ознакомиться здесь.
В 14:00 начнется сам концерт. В этом году году Уфу представят студия хореографии «Гранд» и танцор Дмитрий Попов.
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