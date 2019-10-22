В Башкортостане брошенные автомобили будут отправлять на спецстоянки

На оперативном совещании и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев сказал, что в городах и районах продолжаются рейды. Выявляют брошенные автомобили с помощью ЖКХ, правоохранителей, различных организаций и обращений людей.

На машинах оставляют уведомление о добровольном перемещении. И владелец должен убрать автомобиль в течение десяти дней. Если он этого не делает, то информация об эвакуации появится на сайте Администрации города. После водителю дается еще пятнадцать дней.

Глава региона Радий Хабиров считает, что эта проблема безопасности, удобства, комфорта и чистоты. И начатую работу нужно довести до конца.