Из Уфы в Нальчик стартовала экспедиция на Пик Мустая Карима

Восхождение состоится в день рождения поэта и писателя, 20 октября. Высота Пика Мустая Карима – 3 555 м.

Путешественники также планируют подняться на вершину Кайсына Кулиева – близкого друга драматурга. Она находится рядом с Пиком Мустая Карима.

Напомним, памятная табличка поэта и писателя была установлена на Главном кавказском хребте в июле прошлого года.