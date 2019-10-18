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Из Уфы в Нальчик стартовала экспедиция на Пик Мустая Карима

Подниматься на вершину будут девять путешественников из Башкортостана. В Нальчике к ним присоединились три альпиниста из Кабардино-Балкарии.

  • rgo.ru

Восхождение состоится в день рождения поэта и писателя, 20 октября. Высота Пика Мустая Карима – 3 555 м.

Путешественники также планируют подняться на вершину Кайсына Кулиева – близкого друга драматурга. Она находится рядом с Пиком Мустая Карима.

Напомним, памятная табличка поэта и писателя была установлена на Главном кавказском хребте в июле прошлого года.

 

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