Эта идея принадлежит Главе республики Радию Хабирову. Он уже дал поручение подготовить указ.
В Башкортостане 2020 год посвятят благоустройству населенных пунктов
Радий Хабиров с главами городов и районов рассмотрел обращения граждан. Как оказалось, больше всего их волнует вопрос окружающей среды. Люди жалуются на мусор, газоны, заброшенные здания, высохшие деревья, освещение.
Руководитель республики надеется на отклик граждан. И там, где будет активная инициатива, увеличат финансирование. «Когда люди сами участвуют в благоустройстве – это благое дело, они потом ценят проделанную работу», – сказал Радий Хабиров.
Кроме того, Глава региона предложил посвятить 2020 год в России народному творчеству. Это решение уже одобрил Совет Федерации.
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