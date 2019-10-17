В Башкортостане 2020 год посвятят благоустройству населенных пунктов

Радий Хабиров с главами городов и районов рассмотрел обращения граждан. Как оказалось, больше всего их волнует вопрос окружающей среды. Люди жалуются на мусор, газоны, заброшенные здания, высохшие деревья, освещение.

Руководитель республики надеется на отклик граждан. И там, где будет активная инициатива, увеличат финансирование. «Когда люди сами участвуют в благоустройстве – это благое дело, они потом ценят проделанную работу», – сказал Радий Хабиров.

Кроме того, Глава региона предложил посвятить 2020 год в России народному творчеству. Это решение уже одобрил Совет Федерации.