В налоговой службе республики рассказали, сколько налогов жители заплатили в этом году

По данным пресс-службы УФНС России по республике Башкортостан, с января по август в бюджеты всех уровней поступило 255 млрд. 180 млн. рублей налогов и других обязательных платежей.

Основной объем поступлений пришелся на следующие виды налогов:

– налог на добычу полезных ископаемых (42,4% или 108 млрд. 253 млн. рублей),

– налог на прибыль организаций (17,0% или 43 млрд. 325 млн. рублей),

– налог на доходы физических лиц (13,7% или 35 млрд. 85 млн. рублей),

– акцизы (9,7 % или 24 млрд. 829 млн. рублей),

– налог на добавленную стоимость (9,0% или 23 млрд. 52 млн. рублей),

– имущественные налоги (4,6% или 11 млрд. 736 млн. рублей),

– специальные налоговые режимы (2,6% или 6 млрд. 727 млн. рублей).

На обязательное социальное страхование поступления составили 74 млрд. 290 млн. рублей – это на 8,5% больше, чем в прошлом году.

Всего в федеральный бюджет России поступило 126 млрд. 572 млн. рублей, а в бюджет Республики Башкортостан поступило 97 млрд. 339 млн. рублей.