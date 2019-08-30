Фонд «Петербургская политика» признал Instagram Радия Хабирова лучшим губернаторским аккаунтом

В рейтинге «виртуальных кампаний» губернаторов и врио, «хит-парад» виртуальных предвыборных кампаний в Instagram возглавил аккаунт временно исполняющего обязанности главы Башкирии. У аккаунта Радия Хабирова 330 тысяч подписчиков.

Эксперты оценили аккаунты губернаторов и врио в шестнадцати регионах, где 8 сентября пройдут прямые выборы глав, по степени «содержательности и убедительности контента для разных аудиторий — интересующейся, критической и равнодушной». Исследователи оценили в блоге Радия Хабирова «чередование ярких личных постов с актуальной для жителей информацией», а также «жесткие баттлы» в комментариях. К числу лучших эксперты также отнесли аккаунты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за желание сделать контент «интересным», врио главы Челябинской области Алексея Текслера за «образ динамичного технократа», врио главы Мурманской области Андрея Чибиса за «попытки пошутить» и врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко за «стильную ленту».

Instagram, по данным фонда, остается самой популярной соцсетью среди чиновников в 2018–2019 годах.