В Уфе впервые пройдет конкурс красоты среди студенток разных национальностей

Республиканский конкурс этнической красоты и таланта Miss International поможет продемонстрировать богатство культур, которые можно встретить в молодежной среде Уфы. В нем смогут принять участие как студентки, жительницы Башкирии, так и иностранки, учащиеся в башкирских вузах.

Для участия в конкурсе отберут от 12 до 16 девушек, которые представляют не просто разные народы, но и разные этносы. Они будут показывать народные костюмы, обычаи и традиции своей культуры. Участвовать смогут девушки в возрасте от 18 до 27 лет.

– За неделю до финала конкурса девушки будут жить в гостинице, где специалисты будут готовить их к выступлению. Для них мы также придумываем насыщенную культурную программу, мастер-классы и фотосессии. Девушек ждут репетиции со специалистами в области культуры и сценического искусства, которые помогут поставить танец, отработать сценическую речь и вокал, чтобы каждая девушка достойно представила свой народ, – рассказала «Уфа.Собака.ru» руководитель проекта Земфира Рашитова.

Отбор конкурсанток пройдет в начале ноября, а финал состоится 27 числа. Организаторами конкурса выступают министерство культуры, Дом дружбы народов республики и Ассамблея народов Башкирии.