На благоустройство Уфы потратят около восьми миллиардов рублей

За два года на благоустройство и улучшение внешнего облика Уфы будет вложено 7 миллиардов 961 миллион рублей. Ситименеджер Уфы Ирек Ялалов отметил следующее:

«Эти цифры позволяют судить, какой объем работ по благоустройству был и проводится в Уфе с участием средств федерального, республиканского, городского бюджетов и средств горожан. Хочу поблагодарить федеральные власти, Правительство республики и, конечно, уфимцев, за вклад в благоустройство города. В будущем мы также будем прилагать все усилия, чтобы наш город преображался, становился удобнее и комфортнее для жизни горожан».