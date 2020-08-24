Уфа присоединится к акции «Дети вместо цветов»

Так в 2019 году в Уфе было собрано 53 767 рублей. В этом году планируется собрать 190 000 рублей на лечение трех детей: Асали из Уфы, Ренаты из Кушнаренково и Евы из Салавата.

Пожертвования можно осуществить на сайте фонда «Особенные дети». При внесении пожертвования укажите школу и класс, чтобы фонд подготовил благодарственное письмо, которое ученики подарят учителю вместе с букетом первого сентября.

Также при желании можно предоставить общую фотографию класса с учителем. Из этих фотографий будет создан фотоотчет участников акции, который будет размещен на сайте фонда и в социальных сетях. Отчет о собранных средствах тоже будет опубликован на сайте фонда по завершении акции.