Радий Хабиров: «Первого сентября для нас наступает новый эпидемиологический сезон»

«Мы сейчас входим в очень серьезную зону. Считайте, что первого сентября для нас наступает новый эпидемиологический сезон.

Я это не истерически заявляю, мол, все пропало, а спокойно призываю понять одну вещь: с приходом в закрытые помещения огромного количества людей, порядка 900 тысяч детей и 65 тысяч воспитателей, учителей, преподавателей, мы должны готовиться к тому, что пойдут случаи заражения. Нам надо к этому приготовиться.

Если мы первые две-три недели спокойно проведем, то потом будем работать дальше как обычно. А если вы спотыкаться будете – первого сентября в школы войдут, а десятого вы начнете их закрывать.

Вообще в целом – посмотрите, в странах Западной Европы идет серьезное увеличение заболевших, поэтому я не думаю, что нас ждут простые времена», – сказал Хабиров.