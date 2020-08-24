Глава республики Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с призывом отнестись к началу нового учебного года со всей серьезностью.
Радий Хабиров: «Первого сентября для нас наступает новый эпидемиологический сезон»
«Мы сейчас входим в очень серьезную зону. Считайте, что первого сентября для нас наступает новый эпидемиологический сезон.
Я это не истерически заявляю, мол, все пропало, а спокойно призываю понять одну вещь: с приходом в закрытые помещения огромного количества людей, порядка 900 тысяч детей и 65 тысяч воспитателей, учителей, преподавателей, мы должны готовиться к тому, что пойдут случаи заражения. Нам надо к этому приготовиться.
Если мы первые две-три недели спокойно проведем, то потом будем работать дальше как обычно. А если вы спотыкаться будете – первого сентября в школы войдут, а десятого вы начнете их закрывать.
Вообще в целом – посмотрите, в странах Западной Европы идет серьезное увеличение заболевших, поэтому я не думаю, что нас ждут простые времена», – сказал Хабиров.
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