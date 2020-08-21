В Уфе сократится пособие по безработице

Изменения вступят в силу уже первого сентября.

– Размер минимального пособия снова составит 1725 рублей (с мая по август было 5175 рублей).

– Прекратится доплата к пособию в размере 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка (выплачивалась в июне-августе 2020 года).

– Уволенным с первого марта размер пособия будет начисляться в зависимости от стажа за 12 месяцев до обращения в центр занятости (с апреля по август фиксировано начислялось 13 949,50 рублей).

– Не позднее первого октября 2020 года пособие для потерявших работу индивидуальных предпринимателей уменьшится с 13 949,50 рублей до 1 725 рублей в месяц.

– Безработные, утратившие после первого марта 2020 года право на получение пособия, смогут продлить его на три месяца, но не позднее чем до первого октября 2020 года.