Центр занятости населения Уфы предупреждает о предстоящих изменениях размеров пособия по безработице. Отменяются «коронавирусные» доплаты.
В Уфе сократится пособие по безработице
Изменения вступят в силу уже первого сентября.
– Размер минимального пособия снова составит 1725 рублей (с мая по август было 5175 рублей).
– Прекратится доплата к пособию в размере 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка (выплачивалась в июне-августе 2020 года).
– Уволенным с первого марта размер пособия будет начисляться в зависимости от стажа за 12 месяцев до обращения в центр занятости (с апреля по август фиксировано начислялось 13 949,50 рублей).
– Не позднее первого октября 2020 года пособие для потерявших работу индивидуальных предпринимателей уменьшится с 13 949,50 рублей до 1 725 рублей в месяц.
– Безработные, утратившие после первого марта 2020 года право на получение пособия, смогут продлить его на три месяца, но не позднее чем до первого октября 2020 года.
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