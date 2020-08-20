Covid-19 в Башкортостане: подозрительные цифры, закрытие нового корпуса онкоцентра

1. Вот уже почти месяц официальные данные по республике практически не меняются: с 23 июля каждый день стабильно прибывает по 33-37 новых больных коронавирусом. При этом за тот же период официально зарегистрировано шесть летальных случаев от Covid-19 (всего – 27).

2. С диагнозом внебольничная пневмония также стабильно прибывает около 80 пациентов ежедневно.

3. Как сообщает издание АИФ, 18 августа экстренно выписали отделение маммологии нового уфимского онкоцентра в связи с подозрением на коронавирус у одной из пациенток. У всех выписанных взяли мазки на Covid-19. Корпус продезинфицировали, на следующий день он восстановил работу.

4. Стерлитамакский городской суд оштрафовал религиозную организацию за проведение церковных служб в мае с участием прихожан. Во время этих служб несколько жителей заразились коронавирусом.