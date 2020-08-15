Правда ли, что школы Башкортостана уйдут на карантин 20 сентября?

Правда или фейк?

Фейк. На данный момент нет никакой достоверной информации о том, что Россия в сентябре вернется к самоизоляции. В сети много говорят о «второй волне» коронавируса, но у нее нет каких-то четких временных рамок, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, от дисциплины людей.

Почему именно 20 сентября?

Этот фейк распространился после того, как в одном из екатеринбургских изданий вышла публикация, в которой говорилось со ссылкой на анонимные источники, что именно с 20 сентября в Москве снова будет введен карантин. Также именно эта дата упоминалась в ряде других СМИ, всюду – со ссылкой на некие источники тут и там.

В соцсетях и среди населения у каждого свои источники «20 сентября» – таксисты, заведующие, знакомые и так далее. Основной посыл – сейчас замалчивают, чтобы люди потратились на школьные формы, а потом как закроют все...

Тем не менее, вскоре после начала распространения этой информации мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением о том, что введение карантина в городе не планируется, и призвал не верить домыслам. Аналогичные ответы дает и Министерство образования.

То есть карантина не будет?

Возможно, будет. Повторимся, все будет зависеть от ситуации в каждом отдельно взятом регионе.

29 июля на совещании у президента Владимира Путина речь шла о том, что опасаться «второй волны» стоит в осенне-зимний период. Рост заболеваемости гриппом начинается в сентябре, и в 2020 году это особенно опасно, так как сезонная циркуляция ОРВИ может совпасть с ростом числа заболевших коронавирусом, а это очень большая нагрузка на систему здравоохранения.

Но в любом случае карантин будут вводить не в один день во всей стране, а примерно так же, как было весной: каждый регион будет самостоятельно принимать решения.

На данный момент Минобр готовится к запуску школ первого сентября, и учиться все начнут в обычном режиме, только с соблюдением противоэпидемиологических мер. Скорее всего, карантин будут вводить локально и временно только в тех школах, в которых будут вспышки коронавируса.