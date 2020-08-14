В Уфе можно бесплатно анонимно провериться на ВИЧ

Общественная организация «Позитивная среда» проводит акцию: каждый вторник по адресу ​Менделеева, 205а с 17.00 до 20.00 можно сдать кровь из пальца, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Вся проверка займет не больше 10 минут.

На площадке присутствует консультант, который объяснит, что делать дальше, если тест окажется положительным. Акция продлится до 31 мая 2021 года.

Сдать аналогичный экспресс-тест можно также в офисе РОО «Позитивная среда» (улица Гафури, 4 – вход со двора, рядом с вторым подъездом) по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Телефон для справок: +7 (347) 294-70-34.

В Башкортостане показатель заболеваемости ВИЧ в первой половине 2020 года выше среднего по стране. Всего в России сегодня проживает более миллиона ВИЧ-инфицированных.