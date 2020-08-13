В Башкортостане пневмония диагностирована у 22,5% больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора Башкортостана, 1619 из 7197 (22,5%) человек с официально зарегистрированным диагнозом Covid-19 получили осложнение в виде пневмонии. Стоит отметить, что одним из опасных осложнений коронавируса является также тромбоз – по нему статистика не ведется.

При этом в подавляющем большинстве случаев у людей, обратившихся в больницы с пневмонией коронавирус не подтверждался. Ранее Радий Хабиров и Минздрав объявили о начале спада заболеваемости пневмонией в республике и связали это с началом вакцинации от пневмококковой инфекции.

Тем не менее, на этой неделе каждые сутки стабильно регистрируется 34-35 больных Covid-19 и 78-91 больных пневмонией.