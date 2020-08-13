В преддверии начала учебного года Роспотребнадзор Башкортостана предупреждает: в школьной форме ребенок будет проводить пять-шесть и более часов в день, так что к выбору одежды стоит отнестись с особым вниманием.
Как выбрать школьную форму: рекомендации Роспотребнадзора
Специалисты Роспотребнадзора при выборе школьной одежды рекомендуют обращать внимание на следующие важные моменты.
1) Внимательно изучите маркировку – ярлычок с данными производителя и составом ткани. Отдавайте предпочтение смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей.
2) Обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.
3) Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может стоить дешевле, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть.
Кроме того, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребенка, вызывая раздражение и быструю утомляемость.
Поэтому для повседневного ношения синтетическая одежда не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики в составе тоже не стоит, потому что синтетические волокна держат форму, увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней.
4) От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.
5) Гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.
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