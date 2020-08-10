Минздрав: в Башкортостане заболеваемость пневмонией идет на спад

«У нас также имеется тенденция к снижению заболеваемости внебольничной пневмонией. Темп не превышает ста человек за сутки, в среднем 60-80 человек», – сообщил Забелин.

Глава Башкортостана видит в этом заслугу расширенной программы вакцинации. В 2020 году было закуплено в пять раз больше вакцин для населения, на данный момент программа завершена на 72% и завершится к 20 августа.

«Очень хорошие показатели, которых я давно ждал, – это снижение заболеваемости пневмонией. Она существенно снизились, особенно за эту неделю, и количество выздоровевших у нас сейчас превышает количество заболевших, это очень хороший индикатор ситуации.

Это, конечно же, результат осуществления вакцинации от пневмококка. Нам обязательно нужно завершить вакцинацию от пневмококка и начинать думать, что мы делаем с подготовкой к гриппу», – сказал Радий Хабиров.