Перевозчикам Башкортостана запретили обслуживать людей без масок

Согласно новой редакции документа, организации, работающие в местах массового скопления людей, а также предприятия, оказывающие транспортные услуги, должны ежедневно проводить дезинфекцию, обеспечить наличие памяток или листовок по вопросам профилактики Covid-19, отказывать в обслуживании (допуске) клиентам без масок, а в объектах торговли, финансовых учреждениях и МФЦ – также и без перчаток.

ГУП «Башавтотранс» РБ и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие в салоне автобусов дезинфицирующих средств и не допускать пассажиров без масок.

Проведение матчей Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21 разрешается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 25 процентов от вместимости стадиона.