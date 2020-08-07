Будут ли выплаты 10 000 рублей на детей в августе в Башкортостане?

Издание MK пообщалось с профессором Финансового университета при правительстве РФ Александром Сафоновым, и он однозначно убежден в том, что в августе новых выплат ждать не стоит.

Причин тому две: во-первых, эту инициативу только устно поддержали в Госдуме, но на уровне президента и правительства никто не обсуждал. Во-вторых, Госдума сейчас на каникулах и приступит к работе только после 15 сентября. То есть даже если президент одобрит третьи выплаты, все заработает и начнут переводиться деньги не раньше октября.

Сейчас многие люди штурмуют ПФР, так как через него производились выплаты, однако он выполняет только функции оператора и никакого отношения к принятию решений не имеет.

В августе деньги получат только семьи, которые недополучили первые две выплаты по каким-либо причинам. О том, куда обращаться и как оформить заявку, мы писали ранее.