В Башкортостане будет взиматься комиссия при оплате ЖКУ

С 13 сентября 2020 года при внесении квартплаты через банки, АО «Почту России» и платежные сервисы придется дополнительно оплачивать комиссию.

Сотрудники обязаны будут оповестить вас о размере этой комиссии. «ЭСКБ» напоминает, что есть три способа оплаты без комиссии:

– зарегистрировавшись в «Личном кабинете клиента».

– скачав приложение «ЛКК ЭСКБ» (доступно на App Store и Google Play).

– Без регистрации и фиксации показаний счетчика оплатить можно на официальном сайте «ЭСКБ».