ООО «Башэлектросбыт» сообщило о новых правилах оплаты коммунальных услуг, которые начнут действовать в республике осенью текущего года.
В Башкортостане будет взиматься комиссия при оплате ЖКУ
С 13 сентября 2020 года при внесении квартплаты через банки, АО «Почту России» и платежные сервисы придется дополнительно оплачивать комиссию.
Сотрудники обязаны будут оповестить вас о размере этой комиссии. «ЭСКБ» напоминает, что есть три способа оплаты без комиссии:
– зарегистрировавшись в «Личном кабинете клиента».
– скачав приложение «ЛКК ЭСКБ» (доступно на App Store и Google Play).
– Без регистрации и фиксации показаний счетчика оплатить можно на официальном сайте «ЭСКБ».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.