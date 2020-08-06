В Башкортостане появится дополнительный выходной

Выходной полагается людям старше 40 лет для прохождения диспансеризации. Этот закон вступит в силу 11 августа. У работника сохранится средняя заработная плата, подтвердить прохождение диспансеризации нужно будет справкой.

По мнению Правительства, это повысит доступность диспансеризации и положительно скажется на состоянии здоровья и продолжительности жизни работников.

На данный момент Минздрав ищет и другие способы облегчить прохождение диспансеризации: например, возможность объединить медицинские данные в одну базу, чтобы можно было обследоваться в разных клиниках.