Один раз в год оплачиваемый выходной могут взять некоторые категории людей. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
В Башкортостане появится дополнительный выходной
Выходной полагается людям старше 40 лет для прохождения диспансеризации. Этот закон вступит в силу 11 августа. У работника сохранится средняя заработная плата, подтвердить прохождение диспансеризации нужно будет справкой.
По мнению Правительства, это повысит доступность диспансеризации и положительно скажется на состоянии здоровья и продолжительности жизни работников.
На данный момент Минздрав ищет и другие способы облегчить прохождение диспансеризации: например, возможность объединить медицинские данные в одну базу, чтобы можно было обследоваться в разных клиниках.
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