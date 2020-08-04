Предприниматели Башкортостана могут принять участие в «бизнес-баттле»

Заочный этап уже стартовал и закончится 20 августа 2020 года. Двадцать участников будут соревноваться между собой в формате баттла, за состязаниями будут наблюдать известные предприниматели, представители регионального бизнеса, министерств и ведомств республики.

Принять участие в проекте могут люди от 18 лет, проживающие и зарегистрированные на территории республики Башкортостан. Подать заявку можно здесь.

Всего участников ждут четыре очных этапа конкурса (с сентября по декабрь 2020 года), которые завершатся награждением и выбором победителя. Финалисты презентуют готовые бизнес-проекты перед наставниками, членами оргкомитета. Победителя ждет суперприз, а также подарки от спонсоров и партнеров.