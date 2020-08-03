С первого ноября 2020 года не нужно будет предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию.

Ежемесячное пособие в размере около 4900 рублей полагается малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. О том, как подать заявление, и кому полагаются выплаты, мы писали ранее.

Отсчет идет с того момента, когда ребенку исполнилось три года, либо с первого января 2020 года. При этом деньги начислят за все месяцы, то есть если заявление одобрят в августе, то сразу переведут за восемь месяцев (более 39 тысяч рублей).