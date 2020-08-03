По словам главы республики, текущие экономически невыгодные для операторов тарифы на вывоз мусора были установлены временно и только на период создания системы. Сейчас этот период уже истек, что обернется дополнительными расходами для населения и предприятий.
В Башкортостане повысят тарифы на вывоз мусора
«Региональные операторы снова обратились ко мне с предложением повысить цены на вывоз мусора. Мы договаривались так: когда в прошлом году принимали решение об этих тарифах, мы исходили из того, что пока ничего не готово, поэтому даем самый низкий тариф.
И у нас действительно один из самых низких тарифов по России. Конечно, экономически он необоснован, это просто было наше решение, чтобы люди были готовы и мы все наладили.
Свою часть работы мы сделали, поэтому я готов получить от операторов предложение по экономически выгодному тарифу, в который должны закладываться и мусоросортировка, и полигоны», – сказал Хабиров.
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