В Башкортостане повысят тарифы на вывоз мусора

«Региональные операторы снова обратились ко мне с предложением повысить цены на вывоз мусора. Мы договаривались так: когда в прошлом году принимали решение об этих тарифах, мы исходили из того, что пока ничего не готово, поэтому даем самый низкий тариф.

И у нас действительно один из самых низких тарифов по России. Конечно, экономически он необоснован, это просто было наше решение, чтобы люди были готовы и мы все наладили.

Свою часть работы мы сделали, поэтому я готов получить от операторов предложение по экономически выгодному тарифу, в который должны закладываться и мусоросортировка, и полигоны», – сказал Хабиров.