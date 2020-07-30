В Башкортостане теперь могут вводить режим ЧС из-за коронавируса

Теперь в Башкортостане режим чрезвычайной ситуации может быть введен не только в связи с катастрофой или природным явлением, но и ввиду распространения опасного заболевания.

В этом году во многих регионах республики предприниматели и жители пытались организовать петиции с требованием ввести режим ЧС, рассчитывая на компенсации со стороны государства.

Однако на самом деле по закону при режиме ЧС государство компенсирует только ущерб здоровью и имуществу. Ущерба имуществу пандемия не наносит, а практически все остальные компенсации в России выплачиваются и без режима ЧС: доплаты за работу «на передовой» и командировки врачей, частичное покрытие расходов бизнеса на средства профилактики и так далее.

В то же время, ЧС накладывает дополнительные обязательства на население: серьезные наказания за нарушение требований, содействие в проведении неотложных работ, организации обязаны создавать денежные резервы.