В 2020 году семьи с детьми от трех до 16 лет включительно уже дважды получили выплаты по 10 тысяч рублей в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса.
Семьям Башкортостана могут выплатить еще по 10 000 рублей на детей до 16 лет
Первоначально планировалось, что выплаты охватят только июнь и июль, однако общественники предложили распространить их и на август, чтобы помочь родителям собрать детей в школу.
Соответствующая петиция собрала в сети боле 140 тысяч подписей. В Госдуме поддержали эту идею. На данный момент решение еще не принято, так как требуется одобрение президента.
В случае утверждения, деньги получит каждая семья и на каждого ребенка указанного возраста. О том, куда обращаться и как оформить заявку, мы писали ранее.
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