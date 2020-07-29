Семьям Башкортостана могут выплатить еще по 10 000 рублей на детей до 16 лет

Первоначально планировалось, что выплаты охватят только июнь и июль, однако общественники предложили распространить их и на август, чтобы помочь родителям собрать детей в школу.

Соответствующая петиция собрала в сети боле 140 тысяч подписей. В Госдуме поддержали эту идею. На данный момент решение еще не принято, так как требуется одобрение президента.

В случае утверждения, деньги получит каждая семья и на каждого ребенка указанного возраста. О том, куда обращаться и как оформить заявку, мы писали ранее.