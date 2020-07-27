В правительстве республики разъяснили, кому полагается единовременная выплата 250 тысяч рублей и на что можно потратить эти деньги.
Как получить выплату 250 тысяч рублей в Башкортостане?
Выплаты полагаются семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей либо несовершеннолетнего ребенка-инвалида, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Сумма – 250 тысяч рублей. Это альтернативный вариант, то есть семья может выбрать либо деньги, либо земельный участок. На сегодняшний день очереди на выдачу участка, особенно в крупных городах, просто огромны.
Эти деньги могут быть израсходованы на:
– оплату приобретаемого жилого помещения (квартиры, комнаты или дома), в том числе в строящемся объекте;
– погашение ипотеки;
– строительство или достройку частного дома;
– покупку земельного участка.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минземимущество или орган местного самоуправления – в зависимости от того, где семья числится в очереди на выдачу участка.
Вместе с заявлением нужно подать документы, подтверждающие целевое использование выплаты (например, ипотечный договор или договор купли-продажи). Деньги не выдаются на руки, они переводятся в организацию.
При этом приобретаемое жилье обязательно должно находиться на территории республики Башкортостан.
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