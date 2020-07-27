Инфекционный центр рядом с поселком Зубово Уфимского района построили в 2020 году, чтобы разгрузить городские больницы. При максимальной нагрузке он может принять до 470 пациентов.
В новом инфекционном центре под Уфой занято 90% коек
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ufacity.info
По словам Министра здравоохранения Башкортостана Максима Забелина, на данный момент в инфекционном центре развернуто 340 коек.
По состоянию на утро 27 июля там госпитализировано 302 человека, в том числе 28 человек – в отделении интенсивной терапии.
За последние сутки в Башкортостане 36 новых подтвержденных случаев Covid-19. 26 июля было зафиксировано 113 новых пациентов, поступивших в больницы с пневмонией.
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