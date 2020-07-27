В новом инфекционном центре под Уфой занято 90% коек

По словам Министра здравоохранения Башкортостана Максима Забелина, на данный момент в инфекционном центре развернуто 340 коек.

По состоянию на утро 27 июля там госпитализировано 302 человека, в том числе 28 человек – в отделении интенсивной терапии.

За последние сутки в Башкортостане 36 новых подтвержденных случаев Covid-19. 26 июля было зафиксировано 113 новых пациентов, поступивших в больницы с пневмонией.