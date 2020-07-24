Детские лагеря отдыха в Башкортостане не откроются до 2021 года

Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на заместителя руководителя администрации главы республики Урала Кильсенбаева.

По словам Кисельбаева, правительство решило не открывать в 2020 году детские лагеря вообще. Такое решение было принято в связи с тем, что руководство региона надеется минимизировать количество случаев заражения Covid-19 к первому сентября.

«Приведу пример, в соседнем регионе было открыто два лагеря, и там случилась вспышка коронавируса. Представьте себе – детский лагерь превратился в обсерватор – туда и родителей не пускают, и детей не выпускают. Они в течение минимум 14 дней должны были находиться в закрытом режиме. Мы не хотим такого допускать», – сказал Кильсенбаев.