Минлесхоз Башкортостана просит жителей воздержаться от отдыха в лесу

За прошедшие сутки ликвидировано 11 пожаров, четыре еще не локализованы. Минлесхоз Башкортостана просит жителей «воздержаться от туристических поездок в лесные массивы вблизи действующих пожаров, чтобы обезопасить себя от отравлений продуктами горения и задымленности».

В случае ухудшения пожарной обстановки могут ввести ограничения на пребывание отдыхающих в лесах и въезд в них транспортных средств.

С 22 июня на территории республики действует особый противопожарный режим: запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы на участках, примыкающих к лесам.