По данным на 18 июля 2020 года в республике зафиксировано 93 лесных пожара, из которых 53 возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем.
Минлесхоз Башкортостана просит жителей воздержаться от отдыха в лесу
За прошедшие сутки ликвидировано 11 пожаров, четыре еще не локализованы. Минлесхоз Башкортостана просит жителей «воздержаться от туристических поездок в лесные массивы вблизи действующих пожаров, чтобы обезопасить себя от отравлений продуктами горения и задымленности».
В случае ухудшения пожарной обстановки могут ввести ограничения на пребывание отдыхающих в лесах и въезд в них транспортных средств.
С 22 июня на территории республики действует особый противопожарный режим: запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы на участках, примыкающих к лесам.
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