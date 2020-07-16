В Башкортостане вступили в силу нормы, которые должны помочь обманутым дольщикам

Сейчас в Башкортостане действует закон, согласно которому инвесторы могут без торгов получить участки для строительства жилых домов при условии, что часть квартир в этих домах передадут людям, которых ранее обманул другой застройщик.

Однако раньше это правило распространялось только на здания площадью от 10 тысяч квадратных метров, и в малых городах такая система зарекомендовала себя плохо, потому что тяжело найти инвесторов на дома большой площади.

«Предполагалось тем самым отсечь потенциально несерьезных инвесторов, которые могут получить участок и оставить на нем очередной недострой. В итоге могло бы получиться еще большее количество обманутых дольщиков. Однако с тех пор произошли серьезные изменения в федеральном законодательстве, значительно снижающие такие риски.

Мы сочли целесообразным снять ограничение, чтобы привлечь к партнерству максимальное количество инвесторов и ускорить решение проблем обманутых дольщиков» – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

С 16 июля 2020 года требование к минимальной площади жилого дома, в который переселят дольщиков, отменено. Это позволит ускорить процесс расселения людей.