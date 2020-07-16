При какой температуре и насколько работодатели обязаны сокращать рабочий день?

1. Зависимость продолжительности рабочего времени от температуры закреплена не в ТК, а в СанПиН (Санитарные правила и нормы). Они одинаковы для всех организаций.

2. Рабочий день сокращается при повышении температуры воздуха на рабочем месте:

– до 28,5 градусов – на один час;

– до 29 градусов – на два часа;

– до 30,5 градусов – на четыре часа;

– выше 30,5 градусов – работодатель обязан предоставить другие условия, в противном случае работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей;

– если работа связана с физической нагрузкой, то рабочий день сокращается уже при 26,5-27,5 градусах.

3. Простой из-за повышенной температуры на рабочем месте – вина работодателя, так как отслеживать условия труда – его обязанность (статья 212 ТК).

4. Температурный режим оформляется протоколом. В нем должны быть указаны общие сведения о рабочем месте, источники тепла, охлаждения и влаговыделения, приведена схема помещения. В заключении надо указать оценку – соответствует или не соответствует температура в помещении нормативам.

5. Оплата простоя производится в размере не менее 2/3 оклада.