В Башкортостане снова перенесена дата открытия детских лагерей

Первоначально планировалось, что детские оздоровительные и пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха начнут работу с 15 июля.

В последней редакции Указа дата открытия всех типов детских лагерей изменена на 29 июля. Подготовка к их открытию началась еще восьмого июля.

Также отмечено, что брифинги Минздрава о ситуации по коронавирусу теперь будут проводиться только по вторникам (раньше – по вторникам и четвергам).