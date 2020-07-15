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В Башкортостане снова перенесена дата открытия детских лагерей

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал новые поправки в указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Они коснутся прежде всего школьников и их родителей.

Первоначально планировалось, что детские оздоровительные и пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха начнут работу с 15 июля.

В последней редакции Указа дата открытия всех типов детских лагерей изменена на 29 июля. Подготовка к их открытию началась еще восьмого июля.

Также отмечено, что брифинги Минздрава о ситуации по коронавирусу теперь будут проводиться только по вторникам (раньше – по вторникам и четвергам).

Павел Авдеев,
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