Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал новые поправки в указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Они коснутся прежде всего школьников и их родителей.
В Башкортостане снова перенесена дата открытия детских лагерей
Первоначально планировалось, что детские оздоровительные и пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха начнут работу с 15 июля.
В последней редакции Указа дата открытия всех типов детских лагерей изменена на 29 июля. Подготовка к их открытию началась еще восьмого июля.
Также отмечено, что брифинги Минздрава о ситуации по коронавирусу теперь будут проводиться только по вторникам (раньше – по вторникам и четвергам).
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