В преддверии Фольклориады, которая пройдет в 2021 году, в крупных городах Башкортостана устанавливают указатели к достопримечательностям и разрабатывают экскурсионные маршруты.
Туристы смогут прокатиться по Уфе на двухэтажном экскурсионном автобусе
-
auto.vercity.ru
Двухэтажные автобусы начнут возить туристов по Уфе с первого августа 2020 года.
Также с первого августа начнут проводить пешие экскурсии по Уфе, заниматься этим будут профессиональные гиды. Как ожидается, экскурсии будут бесплатными по предварительной записи.
VI Всемирная фольклориада должна была пройти в Уфе в 2020 году с 18 июля по первое августа. Из-за пандемии коронавируса фестиваль пришлось отменить уже на финальной стадии подготовки. На данный момент планируется, что он состоится в июле 2021 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.