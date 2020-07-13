Туристы смогут прокатиться по Уфе на двухэтажном экскурсионном автобусе

Двухэтажные автобусы начнут возить туристов по Уфе с первого августа 2020 года.

Также с первого августа начнут проводить пешие экскурсии по Уфе, заниматься этим будут профессиональные гиды. Как ожидается, экскурсии будут бесплатными по предварительной записи.

VI Всемирная фольклориада должна была пройти в Уфе в 2020 году с 18 июля по первое августа. Из-за пандемии коронавируса фестиваль пришлось отменить уже на финальной стадии подготовки. На данный момент планируется, что он состоится в июле 2021 года.