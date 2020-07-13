Радий Хабиров высказался об ослаблении ограничений по коронавирусу

«Сейчас нет ни одной позитивной весточки, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляции или принятие каких-либо решений, как то: открытие школьных лагерей, снятие самоизоляции для пожилых людей, допущение ряда видов деятельности.

Вновь подчеркиваю, что никаких оснований для изменения режима в лучшую сторону сейчас в республике нет», – сказал Радий Хабиров.

Режим обязательной самоизоляции в Башкортостане сохраняется для людей старше 65 лет по крайней мере до 26 июля включительно. Им разрешается выходить из дома только для приобретения продуктов питания, обращения в салоны связи, поездок на дачи и посещения кладбищ