Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
В Башкортостане продлен режим самоизоляции для пожилых людей
1. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для людей:
– контактировавших с больными Covid-19;
– имеющих диагноз внебольничная пневмония;
– обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ;
– проживающих совместно с указанными категориями граждан.
Перечисленным выше категориям людей можно выходить из дома только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае угрозы жизни и здоровью.
2. Самоизоляция для людей старше 65 лет продлена до 26 июля включительно.
3. Выходить из дома только для приобретения продуктов питания, обращения в салоны связи, поездок на дачи и посещения кладбищ, можно:
– людям старше 65 лет;
– имеющим заболевания, ставящие их в группу риска;
– работающим вахтовым методом – 14 дней после обсервации;
– людям, находящимся в социальных учреждениях.
4. С 15 июля начнут работу детские санатории и пришкольные лагеря труда и отдыха.
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