В Башкортостане продлен режим самоизоляции для пожилых людей

1. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для людей:

– контактировавших с больными Covid-19;

– имеющих диагноз внебольничная пневмония;

– обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ;

– проживающих совместно с указанными категориями граждан.

Перечисленным выше категориям людей можно выходить из дома только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае угрозы жизни и здоровью.

2. Самоизоляция для людей старше 65 лет продлена до 26 июля включительно.

3. Выходить из дома только для приобретения продуктов питания, обращения в салоны связи, поездок на дачи и посещения кладбищ, можно:

– людям старше 65 лет;

– имеющим заболевания, ставящие их в группу риска;

– работающим вахтовым методом – 14 дней после обсервации;

– людям, находящимся в социальных учреждениях.

4. С 15 июля начнут работу детские санатории и пришкольные лагеря труда и отдыха.