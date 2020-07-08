В этом году в июле жителей Башкортостана ждут длинные выходные, в преддверии которых будет сокращенный рабочий день.
Стало известно, когда уфимцы будут отдыхать в июле
Последняя рабочая неделя этого месяца будет сокращенной: в пятницу, 31 июля, в республике празднуют Курбан-байрам.
Соответственно, выходными днями будут пятница, суббота и воскресенье, а продолжительность рабочего дня в четверг, 30 июля, будет сокращена на один час.
В 2020 году в июле уже был один внеплановый выходной: нерабочим был объявлен последний день голосования по поправкам в Конституцию – первое июля.
Курбан-байрам – мусульманский праздник, окончание хаджа. Отмечается через 70 дней после Ураза-байрам, даты каждый год сдвигаются.
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