Стало известно, когда уфимцы будут отдыхать в июле

Последняя рабочая неделя этого месяца будет сокращенной: в пятницу, 31 июля, в республике празднуют Курбан-байрам.

Соответственно, выходными днями будут пятница, суббота и воскресенье, а продолжительность рабочего дня в четверг, 30 июля, будет сокращена на один час.

В 2020 году в июле уже был один внеплановый выходной: нерабочим был объявлен последний день голосования по поправкам в Конституцию – первое июля.

Курбан-байрам – мусульманский праздник, окончание хаджа. Отмечается через 70 дней после Ураза-байрам, даты каждый год сдвигаются.