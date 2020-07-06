Многие издания написали о том, что в Башкортостане заразились Covid-19 организаторы ЕГЭ. Эти новости распространились после того, как о данном инциденте упомянул Радий Хабиров.
Минздрав не подтверждает информацию о больных коронавирусом учителях на ЕГЭ
В Министерстве образования республики подчеркнули, что троих учителей действительно сняли с экзамена по русскому языку, но из-за повышенной температуры.
Диагноз Covid-19 у них официально не подтвержден. При этом не уточняется, были ли они протестированы на коронавирус. В рекомендациях Роспотребнадзора указано, что решение о тестировании организаторов ЕГЭ каждый регион принимает самостоятельно.
Шестого и седьмого июля в Башкортостане проходит сдача ЕГЭ по русскому языку, а также на этой неделе, 10 июля, пройдут экзамены по профильной математике.
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