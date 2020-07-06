Минздрав не подтверждает информацию о больных коронавирусом учителях на ЕГЭ

В Министерстве образования республики подчеркнули, что троих учителей действительно сняли с экзамена по русскому языку, но из-за повышенной температуры.

Диагноз Covid-19 у них официально не подтвержден. При этом не уточняется, были ли они протестированы на коронавирус. В рекомендациях Роспотребнадзора указано, что решение о тестировании организаторов ЕГЭ каждый регион принимает самостоятельно.

Шестого и седьмого июля в Башкортостане проходит сдача ЕГЭ по русскому языку, а также на этой неделе, 10 июля, пройдут экзамены по профильной математике.