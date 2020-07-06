Когда в Башкортостане начнется следующая фаза снятия ограничений по Covid-19?

«Мы по показателям Роспотребнадзора уже можем перейти во вторую фазу снятия ограничений, но что нас очень сильно смущает и заставляет переживать – это то, что уже 22-й или 23-й день ситуация, хоть и стабильная, не меняется в лучшую сторону.

То есть как мы остановились на промежутке в 45-55 новых заразившихся в сутки, так и идем. Эти цифры говорят о том, что мы действительно стабилизировали ситуацию, но наша деятельность не приводит к снижению количества заболевших.

Также мы фиксируем довольно серьезную заполняемость больниц, в новом инфекционном центре лежит уже 201 человек, и такими темпами через две недели он будет полностью заполнен», – сказал Радий Хабиров.

В связи с этим глава республики поручил всем главам муниципалитетов провести оперативные штабы, выявить наиболее проблемные очаги и усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.