Глава республики Радий Хабиров рассказал о том, что мешает на сегодняшний день перейти ко второму этапу снятия ограничений. На этом этапе откроются некоторые учебные заведения и магазины большой площади.
Когда в Башкортостане начнется следующая фаза снятия ограничений по Covid-19?
«Мы по показателям Роспотребнадзора уже можем перейти во вторую фазу снятия ограничений, но что нас очень сильно смущает и заставляет переживать – это то, что уже 22-й или 23-й день ситуация, хоть и стабильная, не меняется в лучшую сторону.
То есть как мы остановились на промежутке в 45-55 новых заразившихся в сутки, так и идем. Эти цифры говорят о том, что мы действительно стабилизировали ситуацию, но наша деятельность не приводит к снижению количества заболевших.
Также мы фиксируем довольно серьезную заполняемость больниц, в новом инфекционном центре лежит уже 201 человек, и такими темпами через две недели он будет полностью заполнен», – сказал Радий Хабиров.
В связи с этим глава республики поручил всем главам муниципалитетов провести оперативные штабы, выявить наиболее проблемные очаги и усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
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