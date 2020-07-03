Служба социального такси «Deafмобиль» организована «Всероссийским обществом глухих». Она финансируется грантом Минтруда и главы Башкортостана на развитие гражданского общества.
В Уфе начало работу социальное такси
Инвалиды первой группы, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие их лица могут пять раз в месяц воспользоваться бесплатным такси по предварительной записи.
Заявки на обслуживание такси принимаются с понедельника по пятницу с девяти до 18 часов по телефонам: +7 (347) 284 55 22 и +7 (963) 894 14 31.
Водители «Deafмобиля» выезжают по заказам ежедневно без перерывов и выходных с семи до 22 часов. При посадке пассажиру нужно предъявить справку об инвалидности и документ, удостоверяющий личность.
Основная команда службы «Deafмобиль» – это три водителя, имеющие инвалидность по слуху, и диспетчер-переводчик русского жестового языка.
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