В Башкортостане снимут ограничения на получение 250 тысяч рублей вместо земли

Например, на оформление решения об обмене земельного участка на 250 тысяч рублей выделено всего 30 дней, после этого считается, что получатель от обмена отказался.

Кроме того, на трату этой суммы отводится ровно один год, иначе деньги возвращаются в бюджет. Оба ограничения первый вице-премьер республики Андрей Назаров назвал нецелесообразными.

Как ожидается, после доработки законопроекта обменять участок на деньги можно будет без ограничений. Эти деньги могут быть потрачены семьей на улучшение жилищных условий.